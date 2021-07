Giustizia | offensiva M5s | «La riforma va cambiata» L’allarme di Gratteri | «Salterà un processo su due»

(Di martedì 20 luglio 2021) «L’audizione oggi in commissionealla Camera di Nicola, procuratore capo di Catanzaro, è stata drammaticamente chiara: ladelpenale messa a punto dalla ministra Marta Cartabia deve essere modificata»: così i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissioneaprono le ostilità sulla legge del governo Draghi dopo l’incontro tra il premier e il presidente grillino in pectore Giuseppe Conte. «Tra tutte le critiche espresse da– aggiungono – quelle che più preoccupano, poiché prefigurano scenari inquietanti, sono relative alle conseguenze ...

... nessuno escluso, conviene presentare appello e poi ricorso in Cassazione, non foss'altro per dare più lavoro ed ingolfare maggiormente la macchina della. Si tratta di considerazioni che ...E se Washington al momento non fa scattare nuove sanzioni, il Dipartimento diha ... Un'mirata in molti dei casi anche a chiedere cospicui riscatti in denaro. In particolare, ...L’incontro tra Conte e Draghi. Ieri si è svolto l’incontro tra Draghi e Conte sulla giustizia a Palazzo Chigi. Si tratta di considerazioni che devono indurre tutti a rivedere e modificare nel profondo ...NewTuscia – GENOVA – Ieri, domenica 18 luglio 2021, si è svolta a Genova la commemorazione del ventennale del G8, ...