Ddl Zan | così il senatore leghista giustifica il suo no | “E i cacciatori? Presi di mira | subiscono in silenzio” – Video

(Di martedì 20 luglio 2021) “L’1% degli italiani che paga per un’attività alla quale è collegato lo 0,8% del Pil nazionale, ie pescatori, sono continuamentedidall’odio, con manifesti, programmi televisivi, post e cartelli”. Durante la discussione generale sul disegno di legge contro l’omotransfobia e l’abilismo, il ddl Zan, ildella Lega, Francesco Bruzzone, ha tirato in ballo le offese rivolte ai. “Sentiamo frasi come ‘Grazie per essere morti, vogliamo i vespasiani sulle loro tombe. Quando un cacciatore muore noi brindiamo a tutte le ore. Speriamo che il Covid vi porti via tutti‘. Tutti ...

davidefaraone : Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice ch… - fattoquotidiano : Omotransfobia, Conte: “Ddl Zan? Lo sosteniamo assolutamente” – video - FrancescoBonif1 : Il Pd media sulla riforma della giustizia tra Draghi e Conte per inseguire il giustizialismo di Bonafede, mentre si… - ilrestodite : Certo, ora è colpa del ddl Zan se si dicono cazzate. - pataflora1 : RT @FurioGarbagnati: Il Ddl Zan slitterà a settembre perché ahimè a tutte le parti politiche conviene trasformare una battaglia di civiltà… -

Sono concetti altamente personale, ma non per questo non sono discriminati" : così Antonella Faggi della Lega nel corso del suo intervento al Senato sul.