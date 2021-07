Davide Basolo, chi è il single di Temptation Island a letto con Jessica (Di martedì 20 luglio 2021) Davide Basolo è uno dei tentatori di Temptation Island 2021, il reality show dei sententi condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è entrato nel villaggio delle fidanzate dove ha incuriosito Jessica, la fidanzata di Alessandro. Durante l’ultima puntata, infatti, i due si sono molto avvicinati dopo che la ragazza non ha mai visto un video da parte del fidanzato Alessandro che, nel villaggio dei fidanzati, è come sempre focalizzato su se stesso. Jessica, infatti, è molto delusa dal comportamento del fidanzato che si dedica solo ed esclusivamente alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 luglio 2021)è uno dei tentatori di2021, il reality show dei sententi condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è entrato nel villaggio delle fidanzate dove ha incuriosito, la fidanzata di Alessandro. Durante l’ultima puntata, infatti, i due si sono molto avvicinati dopo che la ragazza non ha mai visto un video da parte del fidanzato Alessandro che, nel villaggio dei fidanzati, è come sempre focalizzato su se stesso., infatti, è molto delusa dal comportamento del fidanzato che si dedica solo ed esclusivamente alla ...

Advertising

ordinaryIove_ : comunque davide basolo sempre bonissimo, fossi in lei ne approfitterei ma lui si vede proprio che le regge solo il… - TheGirlWhoBoh : Maria dai un trono a Davide Basolo! #TempationIsland - LindaVlore : Comunue Davide Basolo ha il mio cuore dall 2020?? Alchimista???? @davidebasolo #TemptationIsland #TempationIsland - dearcathe : Sinceramente da Davide Basolo alias alchimista alias ex corteggiatore di Giovanna mi aspettavo di più di diventare… - Federic80352321 : Ripropongo Jè, Davide Basolo detto l'Alchimista fa per te Fai la scelta giusta amo #TemptationIsland -