Contagi in aumento | i parametri che potrebbero farci tornare in zona gialla | la spiegazione del prof Ciccozzi a iNews24

"Non siamo ancora arrivati alla pressione ospedaliera e fino a che non ci sarà, secondo me possiamo stare tranquilli". Massimo Ciccozzi, direttore dell'Unità di statistica Medica ed Epidemiologica del Campus Biomedico di Roma, ai microfoni di iNews24, commenta l'ipotesi di tornare alle zone gialle. LEGGI ANCHE: Perché alcuni operatori sanitari sono contrari all'obbligo vaccinale, le L'articolo proviene da Inews.it.

