Calciomercato Inter, Inzaghi “non all’altezza” | I dubbi (Di martedì 20 luglio 2021) La nuova Inter è ripartita da Simone Inzaghi: il tecnico piacentino non convince pienamente, ecco perchè Un biennio intenso agli ordini di Antonio Conte chiuso dal tanto desiderato scudetto. Festeggiato… L'articolo Calciomercato Inter, Inzaghi “non all’altezza” I dubbi è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 20 luglio 2021) La nuovaè ripartita da Simone: il tecnico piacentino non convince pienamente, ecco perchè Un biennio intenso agli ordini di Antonio Conte chiuso dal tanto desiderato scudetto. Festeggiato… L'articolo“non” Iè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter incontra l'agente di #Lazaro: il #Benfica spinge per il prestito dell'esterno - Gazzetta_it : Nandez, c'è il sì di Inzaghi: Inter e Cagliari al lavoro, domani in Lega per l'intesa #Nandez - calciomercatoit : ?? - tommaso_guercio : Se prendiamo nandez con 0€ nel portafoglio vado a fare un pompino al dottor Marotta Giuseppe. #Nandez #Calciomercato #Inter - serieApallone : Dopo 26 anni di #Pirelli l'Inter cambia sponsor. Accordo trovato con la #socios. Inzia dunque una nuova era.… -