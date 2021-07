Britney Spears attacca: "Se comanda mio padre, non mi esibisco più!", la sorella preoccupata per lei (Di martedì 20 luglio 2021) Ferocissima su Instagram, Britney Spears ha deciso di alzare il tiro della sua battaglia contro il padre che ne controlla beni e attività. "Baciatemi il culo" è l'eloquente immagine a corredo del post. Jamie Lynn Spears, sua sorella, è molto preoccupata. Leggi su comingsoon (Di martedì 20 luglio 2021) Ferocissima su Instagram,ha deciso di alzare il tiro della sua battaglia contro ilche ne controlla beni e attività. "Baciatemi il culo" è l'eloquente immagine a corredo del post. Jamie Lynn, sua, è molto

Advertising

mtvitalia : Abbiamo aperto i nostri archivi per raccontarti l'incredibile carriera di Britney Spears. #MyLifeonMTV ti aspetta s… - infoitcultura : Caso Britney Spears, la cantante si sfoga su Istagram: “Ora lascio, ho chiuso”. Cosa è suc - Novella_2000 : Britney Spears incontra sua sorella Jamie Lynn, che racconta come sono andate le cose: “Andrà sempre peggio” - lactosefree96 : Comunque sparatevi ad alto volume Queen Britney Spears almeno una volta al giorno o una volta a settimana. Fa bene… - Heyitsbeahi : RT @BSNewsItalia: NEWS: Il nuovo avvocato di Britney Spears ringrazia i fan per il loro sostegno e dice che si muoverà rapidamente per pres… -