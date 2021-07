Bomba di mercato: Cristiano Ronaldo lascia la Juve a zero (Di martedì 20 luglio 2021) Clamorosa voce di mercato lanciata dalla BBC: Cristiano Ronaldo lascerà la Juventus a zero a giugno 2022. Il fenomeno portoghese, infatti, resterà un anno in bianconero agli ordini di Max Allegri, per poi andare via a costo zero e intraprendere una nuova avventura. CR7 è atteso a Torino a breve: l’ex Real dovrà sciogliere i dubbi inerenti il proprio futuro. L’agente di Cristiano, Mendes, incontrerà la Juve per decidere il da farsi. Intanto – sempre stando a quanto riferito dalla BBC – anche Pogba e Mbappé lasceranno rispettivamente Manchester United e ... Leggi su rompipallone (Di martedì 20 luglio 2021) Clamorosa voce dilanciata dalla BBC:lascerà lantus aa giugno 2022. Il fenomeno portoghese, infatti, resterà un anno in bianconero agli ordini di Max Allegri, per poi andare via a costoe intraprendere una nuova avventura. CR7 è atteso a Torino a breve: l’ex Real dovrà sciogliere i dubbi inerenti il proprio futuro. L’agente di, Mendes, incontrerà laper decidere il da farsi. Intanto – sempre stando a quanto riferito dalla BBC – anche Pogba e Mbappé lasceranno rispettivamente Manchester United e ...

