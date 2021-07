Bezos e il suo equipaggio nello spazio | per New Shepard decollo e atterraggio perfetti

(Di martedì 20 luglio 2021) E' decollata alle 15.11 italiane per ritornare sulla terra dopo 11 minuti , la missione spaziale di Jeff, patron di Blue Origin e Amazon. Per la partenza è stata scelta una data simbolo, quella ...

Prima del decollo Elon Musk , patron di Tesla e anche lui con ambizioni spaziali, ha fatto su Twitter gli auguri a Jeffe alequipaggio con il quale a breve verra' lanciato nello Spazio ...Il miliardario patron di Amazon, Jeff, si è lanciato nello spazio a bordo della sua capsula spaziale, New Shepard. E' accompagnato da Markfratello, Wally Funk, una pioniera di 82 anni della corsa allo spazio, e uno studente di 18 anni. Partito dal Texas New Shepard, costruita dalla società Blue Origin di, è progettata ...Ora la Virgin Galatic ha in programma altre due missioni di prova e poi, finalmente, dal 2022 potrà partire con voli “commerciali” ...Un suv Rivian R1S ha accompagnato Bezos e gli altri membri dell'equipaggio alla zona di lancio, mentre per recuperarli dopo l'atterraggio sono arrivati diversi R1T ...