(Di martedì 20 luglio 2021) L’ha annullato le dueche si sarebbero dovute disputare in, prima venerdì 23il, quindi domenica 25la. In questo finale di luglio, dunque resta solo la sfidail Pordenone giorno 31 e poi col West Ham il 7 agosto a Londra. Non sono stati spiegati i motivi di queste cancellazioni, dunque i ragazzi di Gasperini si alleneranno a Zingonia a porte chiuse. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Atalanta, annullate le due amichevoli in programma in settimana contro #Modena e #Pergolettese -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta annullate

Calciomercato.com

Sul primo aspetto le distanze si sono ridotte, ma non sono state ancoradel tutto. Dopo ... l'altro lo sloveno Ilicic che è in uscita dall'. Ilici potrebbe eventualmente giocare anche ...Ma ora? Tra fughe in Cina e conferenze stampadi noi nulla si sa mai e siamo sotto ...(ne abbiamo visti migliaia da brocchi a fenomeni) ma noi siamo quelli che dopo il pareggio dell'...L'Atalanta è ormai ai vertici della Serie A da qualche anno, tuttavia non è riuscita ancora ad alzare nessun trofeo: questa stagione, con le big che hanno fatto molti cambiamenti, potrebbe essere l'an ...Due amichevoli di lusso consecutive: a Zingonia in campo alle 16,30, a Milanello alle 17. È saltata la sfida di oggi ...