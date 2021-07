Amichevoli 2021 | bene la Fiorentina contro l’Ostermünchen

(Di martedì 20 luglio 2021) Laottiene un successo nella prima amichevole precampionato, ma soprattutto mostra da subito buone trame e idee di gioco.termina 7-1. Apre le marcature Milenkovic all’8? con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel secondo tempo a segno anche Bonaventura e Duncan. Il secondo tempo si apre con un gran gol di Ranieri, che trova la rete in rovesciata su cross morbido di Saponara, tra i mattatori della partita. Completano il tabellino dei marcatori proprio Saponara e la doppietta di Benassi. In rete per i tedeschi Schiedermier su un rigore concesso per fallo di mano di Venuti. Da evidenziare ...

Advertising

DiMarzio : I migliori giovani di #SerieA delle prime amichevoli della pre-season - sportface2016 : #Fiorentina, largo successo nell'amichevole contro l'Ostermünchen: buone indicazioni per Italiano - zazoomblog : Formazioni ufficiali Lazio-Sospirolo amichevoli precampionato 2021 - #Formazioni #ufficiali - PISAinVIDEO : Il programma delle amichevoli del Pisa durante il ritiro in Val Seriana - sportface2016 : Formazioni ufficiali #LazioFioriBarp , amichevoli precampionato 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Amichevoli 2021

Le formazioni ufficiali di Lazio - Fiori Barp Sospirolo , seconda amichevole estiva per i biancocelesti in preparazione alla prossima stagione. La squadra di Maurizio Sarri scende in campo alle ore 18:...... un portavoce della Greater Manchester Police ha dichiarato: " Venerdì 16 lugliogli agenti ... Entrambe le partite si svolgeranno ad Orlando e saranno le primeufficiali per il nuovo ...32' - GOL DELL'OSTERMÜNCHEN! Dal dischetto Schiedermeier fa 6-1. 30' - Brutto fallo di Saponara su un giocatore dell'Ostermunchen. Sugli sviluppi, fallo di mano di Ranieri in are ...Perché la partita del Napoli contro la Bassa Anaunia non è andata in onda in televisione? Stesso discorso per la gara con la Pro Vercelli. Proviamo a rispondere.