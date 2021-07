Vacanze in Grecia, italiani bloccati non riescono a partire: ecco perché. 'Così ti passa la voglia' (Di lunedì 19 luglio 2021) Prenotare per le Vacanze con tanto tempo di anticipo, e poi non poter più partire . È quanto sta accadendo ad alcuni italiani che avevano prenotato le Vacanze in Grecia : la causa è il , acronimo di ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 luglio 2021) Prenotare per lecon tanto tempo di anticipo, e poi non poter più. È quanto sta accadendo ad alcuniche avevano prenotato lein: la causa è il , acronimo di ...

Advertising

repubblica : Vacanze, con variante Delta crollo prenotazioni e boom disdette. Mai così pochi italiani all'estero. Anche la Greci… - massimo15691 : Vacanze, il green pass non basta. Turisti in partenza per la Grecia bloccati a Malpensa: non avevano il Plf - Ecco… - fattoquotidiano : Vacanze, il green pass non basta. Turisti in partenza per la Grecia bloccati a Malpensa: non avevano il Plf – Ecco… - infoitinterno : Vacanze in Grecia, italiani bloccati non riescono a partire: ecco perché. «Così ti passa la voglia» - Yachting_Greece : RT @Giangi_ilBoomer: #Mykonos col #coprifuoco è come andare a #Dubai col mio stipendio. #19luglio #vacanze #estate2021 #estate #Grecia #COV… -