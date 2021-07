Tresso presenta la sua lista “Torino Domani”

(Di lunedì 19 luglio 2021) Francescohato oggi la suache sosterrà il candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo nella corsa a sindaco di. “”, questo il nome della, che è anche un progetto, come spiega lo stesso, “ di cittadinanza attiva che ha l’ambizione di essere il primo passo per rinnovare il centrosinistra partendo dalle istituzioni, vuole portare di nuovo la partecipazione al centro di una politica che deve essere aperta e portare capacità e competenze”., che alle primarie ha tallonato ...

...voti rispetto a me dunque non può pensare di poter decidere tutto da solo" ha avvertito. Il ... il candidato del centrosinistra alle comunali di Torino Manfredi si: 'Tranquilli, il patto ...... ma vorrei che su questo tema si ragionasse insieme', commentache poi si dice più che ... Damilano sibene ed è una persona stimata e stimabile, ma il problema sono i compagni che ha ...Una lista che ha l’ambizione di diventare molto di più. Un progetto politico di ampio respiro in grado di sopravvivere alla tornata elettorale per intercettare energie nuove attraverso una scuola di p ...TORINO. Dopo essersi scontrati alle primarie Stefano Lo Russo, candidato sindaco per il centrosinistra, e Francesco Tresso, rivale sconfitto, si ritroveranno insieme per appoggiare la candidatura del ...