The Batman, Colin Farrell: "Non rovinerò il film, sono solo in cinque o sei scene" (Di lunedì 19 luglio 2021) Colin Farrell rassicura i fan scherzando sul fatto che non sarà tanto presente in The Batman, dove veste i panni del villain Pinguino. Colin Farrell rassicura scherzosamente i fan sulla sua partecipazione a The Batman garantendo che non rovinerà il film visto che compare nei panni del Pinguino. solo in cinque o sei scene. Come riportato da Collider, Colin Farrell è apparso nel podcast Happy Sad Confused e ha condiviso la sua esperienza sul set di The Batman, che vedrà il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 luglio 2021)rassicura i fan scherzando sul fatto che non sarà tanto presente in The, dove veste i panni del villain Pinguino.rassicura scherzosamente i fan sulla sua partecipazione a Thegarantendo che non rovinerà ilvisto che compare nei panni del Pinguino.ino sei. Come riportato da Collider,è apparso nel podcast Happy Sad Confused e ha condiviso la sua esperienza sul set di The, che vedrà il ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman, Colin Farrell parla del costume e del make-up del Pinguino: 'Un lavoro enorme'… - ffflorencia7 : @LucasSalamonini Kajsjsjjsjs noooooo aguanta hasta que salga The Batman por lo menos, do it for him - Screenweek : #ColinFarrell ha parlato di #TheBatman la nuova avventura cinematografica dell’Uomo Pipistrello diretto da Matt Ree… - 3cinematographe : Nuove immagini dal set enfatizzano il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman nel film #TheFlash. - JustNerd_IT : The Batman: il Pinguino di Colin Farrell non sarà il main villain del film - Leggi l'articolo completo su:… -