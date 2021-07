Reddito di cittadinanza, la sparata di Meloni: “È come il metadone per i tossici, abolirlo”. Pd-M5s: “Si vergogni, è una legge di civiltà” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Il Reddito di cittadinanza è come il metadone per i tossicodipendenti. Io sono per abolirlo”. La nuova offensiva politica alla misura anti-povertà del primo governo Conte – dopo quella congiunta di Matteo Salvini e Matteo Renzi, che ha addirittura lanciato l’idea di un referendum per abolirlo in quanto “diseducativo” – arriva da Giorgia Meloni. La presidente di Fratelli d’Italia che si lancia nell’ardito paragone presentando il proprio libro a Napoli: “È una misura cretina e fatta male, una misura depressiva per la nostra economia, che ha favorito il lavoro nero e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) “Ildiilper i tossicodipendenti. Io sono per”. La nuova offensiva politica alla misura anti-povertà del primo governo Conte – dopo quella congiunta di Matteo Salvini e Matteo Renzi, che ha addirittura lanciato l’idea di un referendum perin quanto “diseducativo” – arriva da Giorgia. La presidente di Fratelli d’Italia che si lancia nell’ardito paragone presentando il proprio libro a Napoli: “È una misura cretina e fatta male, una misura depressiva per la nostra economia, che ha favorito il lavoro nero e la ...

Advertising

LegaSalvini : ++ LA VERITÀ: 'GLI IMMIGRATI RUBANO IL REDDITO DI CITTADINANZA' ++ L'inchiesta di Genova svela clamorose falle. - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Il nuovo leader del M5s: “Le nostre riforme non si toccano”. Giustizia e reddito. “Così rischia anc… - DSantanche : Pubblicavo ieri i dati sui tagli alle pensioni. Parlare con le associazioni di imprenditori significa guardare in f… - Grunf74 : RT @BelpietroTweet: L'avvocato del popolo, che oggi incontrerà Draghi, non molla le battaglie su reddito di cittadinanza (proprio mentre a… - bozz_ferrari : RT @AzzolinaLucia: Il reddito di cittadinanza è il metadone e chi lo percepisce un tossicodipendente?? Ma non si vergogna Giorgia #Meloni a… -