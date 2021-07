Psychonauts 2 | abbiamo provato l’imprevedibile platform di Double Fine! – Provato – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 19 luglio 2021) Atteso da quasi chiunque abbia giocato il primo capitolo, la prova di2 ci dice che il gioco potrebbe essere ancor più folle e ispirato.. In un genere dominato da poche, ma indistruttibili, colonne portanti come quello dei, il primofu un’opera a dir poco singolare. Difficilissimo da inquadrare, il gioco di Tim Schafer e dei suoiFine era una riuscita mescolanza di varie formule – tra cui i collectathon e gli action– che sceglieva consapevolmente di mettere il carico da 90 su narrativa, varietà dei livelli e comparto artistico più che concentrarsi sulle … ...

Advertising

IGNitalia : Abbiamo provato #Psychonauts2, il nuovo gioco di Double Fine in arrivo ad agosto: Raz sta tornando e nessun cervell… - Multiplayerit : Abbiamo provato Psychonauts 2 e… no spoiler! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Psychonauts abbiamo

Questo non significa però che2 sia da sottovalutare sul fronte audiovisivo: la resa ... avvalendosi anche di un team di consulenti - un aspetto chediscusso direttamente con il ...La questione con cuiaperto l'articolo è certamente una delle più importanti, specialmente ... L'esempio che viene fatto è quello di, vicino al lancio del suo prossimo capitolo. In ...Andiamo alla scoperta di Psychonauts 2, il nuovo gioco Microsoft che abbiamo potuto provare nella sua versione Xbox Series X.Abbiamo provato la nuova avventura di Tim Schafer per circa 4 ore, scoprendo un platform d'altri tempi che sa come catturare il giocatore.