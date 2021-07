Pd: Letta, 'con Agorà aiutiamo democrazia partecipativa, quella diretta non ci interessa' (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - Le Agorà democratiche sono espressione di "democrazia partecipativa, non diretta. Voglio marcare la differenza, la democrazia diretta non ci appartiene, non è stata un grande successo in Italia. La leghiamo a Rousseau, noi costruiamo un'altra cosa". Lo ha detto Enrico Letta aprendo da Palermo le pre-Agorà democratiche. "La nostra democrazia è malata, la democrazia rappresentativa fatica, tutte le assemblee rappresentative, i Consigli comunali, le Assemblee regionali, il Parlamento, perchè il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - Ledemocratiche sono espressione di ", non. Voglio marcare la differenza, lanon ci appartiene, non è stata un grande successo in Italia. La leghiamo a Rousseau, noi costruiamo un'altra cosa". Lo ha detto Enricoaprendo da Palermo le pre-democratiche. "La nostraè malata, larappresentativa fatica, tutte le assemblee rappresentative, i Consigli comunali, le Assemblee regionali, il Parlamento, perchè il ...

