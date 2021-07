Ospedale Monaldi di Napoli, impiantato cuore bioartificiale totale: è la prima volta in Europa (Di lunedì 19 luglio 2021) Ospedale Monaldi di Napoli: effettuato su un paziente di 56 anni il primo intervento in Europa per l’impianto di un un cuore bioartificiale totale. Grande soddisfazione per l’Ospedale Monaldi di Napoli, dove è stato impiantato per la prima volta in Europa, dopo la fase di sperimentazione clinica, un cuore bioartificiale totale Carmat Aeson. L’azienda ospedaliera Leggi su 2anews (Di lunedì 19 luglio 2021)di: effettuato su un paziente di 56 anni il primo intervento inper l’impianto di un un. Grande soddisfazione per l’di, dove è statoper lain, dopo la fase di sperimentazione clinica, unCarmat Aeson. L’azienda ospedaliera

Advertising

ciropellegrino : Impiantato all’Ospedale Monaldi di #Napoli il primo cuore bioartificiale totale. Primo intervento in Europa da quan… - fonzi1975 : RT @ciropellegrino: Impiantato all’Ospedale Monaldi di #Napoli il primo cuore bioartificiale totale. Primo intervento in Europa da quando i… - ilcenso : RT @ciropellegrino: Impiantato all’Ospedale Monaldi di #Napoli il primo cuore bioartificiale totale. Primo intervento in Europa da quando i… - EnricoNappi : RT @InNotizia: È stato impiantato all’Ospedale Monaldi di Napoli, per la prima volta in Europa dopo la fase di sperimentazione clinica, il… - gabrypez1 : RT @mattinodinapoli: Il primo cuore bioartificiale totale Carmat Aeson impiantato all'ospedale Monaldi di Napoli -