Napoli | Zielinski arriva a Dimaro | subito stretta di mano con Spalletti Il video

(Di lunedì 19 luglio 2021) Piotr, dopo aver usufruito di qualche giorno di vacanza in più, èto adove insieme agli altri azzurri resterà in ritiro fino al 25 luglio. Ecco ildell’entrata in campo del calciatore, che èandato a stringere laa Luciano. Zielo èto a #2021 #ForzaSempre pic.twitter.com/oY3On9Ec6V — Official SSC(@ssc) July 19, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Spazio_Napoli : “Ue uajiò, bello stu Piotr!” ???? Bentornato @zielu_94 ???? #zielinski #koulibaly ??: Imago - ralphfiennes55 : @rossella_des @iovoglioharold Anch'io. Ma mi piacciono anche Zielinski, Dries Ciro Mertens e Meret. Invece quando s… - sscalcionapoli1 : SSN Napoli: “Zielinski è arrivato a Dimaro” - immcarmen : RT @SimoneGuadagnoo: #Napoli, Piotr #Zielinski è arrivato in ritiro a #Dimaro2021. Giro di campo per salutare i compagni e Luciano #Spallet… - Spazio_Napoli : ?? Dimaro, ore 18.10: è arrivato Piotr #Zielinski ?? Guardare le foto successive per ammirare la felicità negli occh… -

... per nessuno: né per Fabian né per Koulibaly (che tra l'altro apercepisce uno stipendio difficilmente riproducibile) né per Insigne né per. Vale per chiunque. Tranne alcuni ...Calcio - Gaetano Fontana è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul. Ecco quanto evidenziato da CN24:Seduta d'allenamento pomeridiana al Campo Sportivo di Carciato per il Napoli. La squadra si è dilettata in un bel maxi torello, successivamente divisa in ...È cominciata poco dopo le 18 l'esperienza a Dimaro di Piotr zielinski. Il centrocampista polacco ha fatto a sorpresa il suo ingresso in campo dopo i controlli anti-covid svolti ...