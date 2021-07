Mattarella: memoria di via D'Amelio rinnovi impegno contro la mafia (Di lunedì 19 luglio 2021) La memoria della strage di via D'Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 furono uccisi Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, 'suscita tuttora una immutata commozione'. a dirlo è il presidente della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 luglio 2021) Ladella strage di via D', nella quale il 19 luglio 1992 furono uccisi Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, 'suscita tuttora una immutata commozione'. a dirlo è il presidente della ...

Advertising

DavidSassoli : Con il Presidente #Mattarella oggi a Trento alla toccante cerimonia per il conferimento della laurea alla memoria d… - ilSicilia : #Cronaca #mafia Strage di Via D’Amelio, Mattarella: “Memoria rinnova impegno contro le mafie”… - Barbara68545184 : RT @MediasetTgcom24: Mattarella: memoria di via D'Amelio rinnovi impegno contro la mafia #stragedivia D'Amelio - Massimi07033201 : RT @MediasetTgcom24: Mattarella: memoria di via D'Amelio rinnovi impegno contro la mafia #stragedivia D'Amelio - MediasetTgcom24 : Mattarella: memoria di via D'Amelio rinnovi impegno contro la mafia #stragedivia D'Amelio -