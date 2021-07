Malore durante l'immersione, istruttore di sub trevigiano muore in Sardegna (Di lunedì 19 luglio 2021) Tragedia al largo di Torre delle Stelle , nota località turistica lungo la costa sud - orientale della Sardegna. Fabio Pavan, 55 anni, istruttore sub di Treviso, in vacanza con la famiglia a ... Leggi su trevisotoday (Di lunedì 19 luglio 2021) Tragedia al largo di Torre delle Stelle , nota località turistica lungo la costa sud - orientale della. Fabio Pavan, 55 anni,sub di Treviso, in vacanza con la famiglia a ...

Advertising

alportog : Torre delle Stelle, turista colpito da malore durante un’escursione subacquea: inutili i soccorsi Torre delle Stell… - ManuQ24916888 : RT @gael99: #Malore durante immersione, sub muore a Torre delle Stelle - gael99 : #Malore durante immersione, sub muore a Torre delle Stelle - infoitinterno : Torre delle Stelle, turista colpito da malore durante un’escursione subacquea: inutili i soccorsi - L'Unione… - tribuna_treviso : Fabio Pavan ha accusato un malore mentre scendeva negli abissi per ammirare il relitto di una nave -