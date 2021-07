Krause | “La retrocessione in B non ha fermato il progetto Parma In Europa nel giro di pochi anni”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Krause retrocessione

alfredopedulla.com

Commenta per primo Il presidente del Parma Kyleha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport , nella quale ha fatto una sorta di ... La? È stata dura, ma l'ho detto fin dall'......dopo lain Serie B e che è alla ricerca di una nuova sistemazione. Al momento, non esiste alcuna trattativa tra Milan e Parma, perché la prima richiesta del presidente gialloblù...Se da un lato la piazza emiliana del Parma è rimasta delusa dalla pesante retrocessione in cadetteria, dall'altro il club e ...Kyle Krause, presidente del Parma, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle sue ambizioni per il prossimo campionato di Serie ...