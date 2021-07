Jenna Fischer licenziata da Man with a Plan, con Matt LeBlanc, perché "Pam non sposerebbe mai Joey" (Di lunedì 19 luglio 2021) Jenna Fischer è stata licenziata dalla sitcom Man with a Plan con Matt LeBlanc perché la coppia Pam-Joey non sarebbe risultata credibile. Jenna Fischer ha spiegato il motivo per cui è stata licenziata dalla sitcom CBS Man with a Plan con Matt LeBlanc perché "Pam, il suo personaggio non sposerebbe mai Joey". Durante l'ultimo episodio del podcast Office Ladies, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 luglio 2021)è statadalla sitcom Manconla coppia Pam-non sarebbe risultata credibile.ha spiegato il motivo per cui è statadalla sitcom CBS Mancon"Pam, il suo personaggio nonmai". Durante l'ultimo episodio del podcast Office Ladies, ...

