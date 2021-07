Il riciclo degli imballaggi supera ogni previsione. I numeri del Conai (Di lunedì 19 luglio 2021) Il tasso di riciclo degli imballaggi in Italia nel 2020 ha superato ogni più rosea previsione. L’emergenza sanitaria non ha frenato questo settore dell’economia circolare: lo scorso anno è stato avviato a riciclo il 73% del packaging immesso al consumo, 3,3 punti percentuali in più rispetto al 2019. Sono i dati contenuti nella Relazione Generale del Conai, il Consorzio Nazionale imballaggi, che ogni anno viene presentata al governo e al Parlamento. “È un record – conferma il presidente del Consorzio Luca Ruini – Il tasso ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 luglio 2021) Il tasso diin Italia nel 2020 hatopiù rosea. L’emergenza sanitaria non ha frenato questo settore dell’economia circolare: lo scorso anno è stato avviato ail 73% del packaging immesso al consumo, 3,3 punti percentuali in più rispetto al 2019. Sono i dati contenuti nella Relazione Generale del, il Consorzio Nazionale, cheanno viene presentata al governo e al Parlamento. “È un record – conferma il presidente del Consorzio Luca Ruini – Il tasso ...

