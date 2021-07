Il retroscena: Nandez-Inter, il Cagliari vuole accontentarlo. E sull’ingaggio… (Di lunedì 19 luglio 2021) Nandez vuole l’Inter, il Cagliari gli ha promesso che lo libererà alle giuste condizioni e dopo aver trovato la quadratura giusta con il club nerazzurro. Tutto questo perché da almeno tre o quattro sessioni di mercato, Nandez è sul filo con quella clausola (36 milioni) che pesa. E che sarebbe stata addirittura bypassata dal West Ham a gennaio 2020 se il Cagliari avesse aperto a un pagamento legato alla salvezza del club inglese a quei tempi in difficoltà. Giulini non accettò, altri club hanno poi chiesto informazioni su Nandez (recentemente anche il Leeds) ma l’irruzione ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 luglio 2021)l’, ilgli ha promesso che lo libererà alle giuste condizioni e dopo aver trovato la quadratura giusta con il club nerazzurro. Tutto questo perché da almeno tre o quattro sessioni di mercato,è sul filo con quella clausola (36 milioni) che pesa. E che sarebbe stata addirittura bypassata dal West Ham a gennaio 2020 se ilavesse aperto a un pagamento legato alla salvezza del club inglese a quei tempi in difficoltà. Giulini non accettò, altri club hanno poi chiesto informazioni su(recentemente anche il Leeds) ma l’irruzione ...

