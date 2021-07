Giustizia: Conte, ‘M5S costruttivo ma vigili su soglie impunità, no a processi nel nulla’ (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. (Adnkronos) – Sulla riforma della Giustizia al premier Mario Draghi “ho assicurato un contributo attento e costruttivo da M5S. Il M5S si era già distinto e aveva lavorato per l’accelerazione dei processi e anche in Parlamento darà un contributo per migliorare e velocizzare i processi. Ma a Draghi ho ribadito che saremo molto vigili nello scongiurare che non si creino soglie di impunità. Si continuerà a lavorare e M5S sarà molto attento per miglioramenti e interventi che possano scongiurare soglie di impunità”. Lo dice il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. (Adnkronos) – Sulla riforma dellaal premier Mario Draghi “ho assicurato un contributo attento eda M5S. Il M5S si era già distinto e aveva lavorato per l’accelerazione deie anche in Parlamento darà un contributo per migliorare e velocizzare i. Ma a Draghi ho ribadito che saremo moltonello scongiurare che non si creinodi. Si continuerà a lavorare e M5S sarà molto attento per miglioramenti e interventi che possano scongiuraredi”. Lo dice il ...

