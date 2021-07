Filippo Inzaghi a rischio esonero, pronto Diego Lopez (Di lunedì 19 luglio 2021) Come riportato da TuttoMercatoWeb, potrebbe già essere ai titoli di coda l’avventura di Pippo Inzaghi sulla panchina del Brescia. Cellino sta pensando al sostituto, il primo nome è quello di Diego Lopez. Il motivo principale delle divergenze tra Inzaghi e Cellino riguarderebbe il mercato, con il tecnico che pretende colpi dalla sua ex squadra, Nicolas Viola su tutti. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 19 luglio 2021) Come riportato da TuttoMercatoWeb, potrebbe già essere ai titoli di coda l’avventura di Pipposulla panchina del Brescia. Cellino sta pensando al sostituto, il primo nome è quello di. Il motivo principale delle divergenze trae Cellino riguarderebbe il mercato, con il tecnico che pretende colpi dalla sua ex squadra, Nicolas Viola su tutti. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

GoalItalia : L'ultimo numero 9 del Milan ad andare in doppia cifra in Serie A è stato Filippo Inzaghi nel 2009 9? Pato ? Matri… - ahdagusti : RT @GoalItalia: L'ultimo numero 9 del Milan ad andare in doppia cifra in Serie A è stato Filippo Inzaghi nel 2009 9? Pato ? Matri ? Destro… - jcarlofgarcia : Filippo Inzaghi?? #eFootballPES2021SEASONUPDATE #XboxShare - alei1004 : @AndreaPintore5 Perché per colpa di Agnelli si è bruciato la carriera ed al massimo farà la fine di Filippo inzaghi o peggio ancora seedorf - abasefutebol2 : Gigi Buffon vs Filippo Inzaghi na final da Champions League 2003. -