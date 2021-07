Covid, hub di Palermo: 2 medici positivi a variante Delta (Di lunedì 19 luglio 2021) Due medici dell’hub di Palermo alla Fiera del Mediterraneo sono risultati positivi alla variante Delta. La conferma è arrivata oggi attraverso Renato Costa, commissario straordinario dell’ufficio emergenza Covid di Palermo: “Si tratta – spiega – di due medici. Uno lavora in pianta stabile con noi e un altro presta servizio in un’altra sede. Si teme il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 19 luglio 2021) Duedell’hub dialla Fiera del Mediterraneo sono risultatialla. La conferma è arrivata oggi attraverso Renato Costa, commissario straordinario dell’ufficio emergenzadi: “Si tratta – spiega – di due. Uno lavora in pianta stabile con noi e un altro presta servizio in un’altra sede. Si teme il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

ilmattinodisici : #NotiziedallaSicilia Covid, hub di Palermo: 2 medici positivi a variante Delta - ariosto191 : RT @GeMa7799: Covid, Palermo: positivi due medici vaccinati, “il vaccino funziona”Due medici in servizio all’hub della Fiera di Palermo son… - GeMa7799 : Covid, Palermo: positivi due medici vaccinati, “il vaccino funziona”Due medici in servizio all’hub della Fiera di P… - donyp00288476 : RT @cris_cersei: Non andate all'hub a vaccinarvi, che vi pigliate il covid. ????????? - Orsantibus1 : RT @cris_cersei: Non andate all'hub a vaccinarvi, che vi pigliate il covid. ????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid hub A Partanna la 19edizione di Artemusicultura ... e in tema con la problematica pandemica in corso, consentirà una corsia dedicata per la vaccinazione anti Covid all'hub vaccinale negli orari di attività dell'hub. Si tratta di un cartellone ricco ...

Green Pass nazionale: nuove modalità per ottenerlo regolarizzate entro l'arco della settimana 936 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all'Unità di Crisi ... Open Night negli hub del Lingotto e di Reale Mutua Giovedì 22 e venerdì 23 luglio verranno inoltre ...

Covid: rilascio Green Pass in hub Fiera Palermo Agenzia ANSA Covid, Palermo: positivi due medici vaccinati, "il vaccino funziona" • Imola Oggi Il dipendente non aveva sintomi e, cosa più importante, abbiamo avuto dimostrazione del fatto – sottolinea Costa – che il vaccino funziona Due medici in servizio all’hub della Fiera di Palermo sono ri ...

Piemonte, vaccini anticovid: iniziate preadesione per la fascia 12-15, discusse modalità per ottenere il Green Pass Sono 37.936 le persone che hanno ricevuto il vaccino anticovid in Piemonte oggi. A 33.343 è stata somministrata la seconda dose.

... e in tema con la problematica pandemica in corso, consentirà una corsia dedicata per la vaccinazione antiall'vaccinale negli orari di attività dell'. Si tratta di un cartellone ricco ...936 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro ilcomunicate oggi all'Unità di Crisi ... Open Night neglidel Lingotto e di Reale Mutua Giovedì 22 e venerdì 23 luglio verranno inoltre ...Il dipendente non aveva sintomi e, cosa più importante, abbiamo avuto dimostrazione del fatto – sottolinea Costa – che il vaccino funziona Due medici in servizio all’hub della Fiera di Palermo sono ri ...Sono 37.936 le persone che hanno ricevuto il vaccino anticovid in Piemonte oggi. A 33.343 è stata somministrata la seconda dose.