Cannes, Palma d'onore a Bellocchio, Zani (Tenderstories) "Orgogliosi" (Di lunedì 19 luglio 2021) Cannes (ITALPRESS) – Anteprima mondiale al Festival di Cannes 2021, per il film di Marco Bellocchio, coprodotto da Tenderstories, "Marx può aspettare". Nel corso dell'ultima giornata di chiusura della kermesse, il regista italiano ha ricevuto un prestigioso riconoscimento alla sua lunga e intensa carriera, la Palma d'Oro d'onore. Il film racconta la storia di Camillo, fratello gemello di Bellocchio, morto il 27 dicembre del 1968. Una storia autobiografica, narrata senza filtri, che vuole essere universale, ovvero una riflessione sul dolore dei sopravvissuti ripercorrendo ...

