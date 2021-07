ATP Umago 2021: Alessandro Giannessi supera in due set Renzo Olivo e si qualifica al main draw (Di lunedì 19 luglio 2021) Alessandro Giannessi batte in due set l’argentino Renzo Olivo e si qualifica al main draw dell’ATP di Umago. Un buonissimo risultato per il tennista azzurro che nell’ultimo match del tabellone di qualificazione si è imposto 7-6 6-1 sul sudamericano. A regalare il primo sussulto del match è proprio Olivo che nel quarto game riesce a strappare il servizio all’italiano salvo subire l’immediato controbreak che fissa il parziale sul 2-3. Giannessi sulle ali dell’entusiasmo riesce a procurarsi l’occasione per ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021)batte in due set l’argentinoe sialdell’ATP di. Un buonissimo risultato per il tennista azzurro che nell’ultimo match del tabellone dizione si è imposto 7-6 6-1 sul sudamericano. A regalare il primo sussulto del match è proprioche nel quarto game riesce a strappare il servizio all’italiano salvo subire l’immediato controbreak che fissa il parziale sul 2-3.sulle ali dell’entusiasmo riesce a procurarsi l’occasione per ...

Advertising

sportface2016 : #AtpUmago: #Giannessi diventa il quinto azzurro in tabellone, #Olivo al tappeto in due set - infoitsport : ATP Umago, Gstaad e Los Cabos: I risultati delle Qualificazioni. Giannessi al turno decisivo ad Umago. Out gli altr… - sportli26181512 : Il Croatia Open LIVE su Sky. Tanti Azzurri in campo ad Umago: Al via oggi l'Atp 250 “Plava Laguna Croatia Open” di… - aquila7630 : Presentazione e come seguire in tv e streaming il torneo #Atp 250 di #Umago, in partenza oggi. #19luglio… - infoitsport : Dove vedere Atp Umago 2021: streaming gratis e diretta tv in chiaro? -