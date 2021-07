AMICI COME A SCUOLA: IL TALENT DI MARIA DE FILIPPI INIZIA A SETTEMBRE (Di lunedì 19 luglio 2021) Era il 17 SETTEMBRE 2001, vent’anni fa, e INIZIAva la prima edizione di AMICI. Il daytime, all’epoca presentato da Daniele Bossari, a cui seguiva lo speciale del sabato pomeriggio e poi il serale con MARIA De FILIPPI. Nel 2021 si torna alle origini con AMICI che inizierà a SETTEMBRE, COME l’anno scolastico, e non a novembre. La campanella per gli studenti della SCUOLA di Canale 5 scatterà COME per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado in Italia. Canale 5 scommette sulla sua fuoriclasse più amata, ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 19 luglio 2021) Era il 172001, vent’anni fa, eva la prima edizione di. Il daytime, all’epoca presentato da Daniele Bossari, a cui seguiva lo speciale del sabato pomeriggio e poi il serale conDe. Nel 2021 si torna alle origini conche inizierà al’anno scolastico, e non a novembre. La campanella per gli studenti delladi Canale 5 scatteràper gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado in Italia. Canale 5 scommette sulla sua fuoriclasse più amata, ...

