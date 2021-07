5G, la sfida è adesso: emendamento per alzare i limiti elettromagnetici (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – alzare i limiti all’elettrosmog e adeguarli così al resto d’Europa, accelerando lo sviluppo delle reti 5G e bilanciando competitività e sicurezza. Questioni mai come ora strategiche per il nostro Paese, specie in ottica ripresa post- pandemia per segnare il necessario quanto urgente cambio di passo. A riportare il tema al centro del dibattito, un emendamento targato Italia Viva al disegno di legge che dispone la conversione del decreto-legge del 31 maggio, che ha per oggetto la governance del PNRR e le “prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. La ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) –all’elettrosmog e adeguarli così al resto d’Europa, accelerando lo sviluppo delle reti 5G e bilanciando competitività e sicurezza. Questioni mai come ora strategiche per il nostro Paese, specie in ottica ripresa post- pandemia per segnare il necessario quanto urgente cambio di passo. A riportare il tema al centro del dibattito, untargato Italia Viva al disegno di legge che dispone la conversione del decreto-legge del 31 maggio, che ha per oggetto la governance del PNRR e le “prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. La ...

