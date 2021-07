Advertising

misteruplay2016 : XCOM Legends è lo spin-off che invade a sorpresa i dispositivi mobile - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #XCOMLegends, uno spin-off non annunciato approda silenziosamente su dispositivi mobile. - infoitscienza : XCOM Legends spunta a sorpresa su Google Play: 2K presenta il nuovo gioco della serie strategica - Multiplayerit : XCOM Legends spunta a sorpresa, è un nuovo capitolo mobile su Android - infoitscienza : XCOM Legends spunta a sorpresa, è un nuovo capitolo mobile su Android -

Ultime Notizie dalla rete : XCOM Legends

Multiplayer.it

Iridium Starfish, una sussidiaria di Take - Two Interactive specializzata in giochi mobile, ha pubblicato a sorpresa, un nuovo capitolo della serie strategica ora disponibile gratuitamente su Google Play in alcuni paesi selezionati. Il nuovo gioco si presenta come un RPG a turni con meccaniche gacha, ...Kingdom Battle è un divertentissimo strategico a turni ispirato a, che mette insieme ... Legion (Xbox) " Clicca qui per acquistare Watch Dogs: Legion (PS4) Rayman:Piattaforma: ...A partire da oggi, i residenti in alcuni territori selezionati, possono scaricare sui propri smartphones lo spin-off XCOM Legends. Il titolo è sviluppato da Iridium Starfish e sebbene non ci siano ...Potete scoprire maggiori informazioni sul gioco dando un'occhiata alla scheda ufficiale su Google Play 2K soft-launches unannounced XCOM Legends mobile game https://t.co/vNpncI1cuk — Eurogamer (@eurog ...