?Variante Delta e turismo, piovono disdette: «Troppe incognite in agosto» (Di domenica 18 luglio 2021) E adesso l?industria delle vacanze comincia davvero a temere. La speranza di un?estate di rilancio lascia il campo all?incubo della Variante Delta. Il lento ma continuo aumento dei... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 luglio 2021) E adesso l?industria delle vacanze comincia davvero a temere. La speranza di un?estate di rilancio lascia il campo all?incubo della. Il lento ma continuo aumento dei...

Advertising

RobertoBurioni : La diffusione dei virus a trasmissione respiratoria (come SARS-CoV-2) è attenuata in estate. Purtroppo questa atten… - borghi_claudio : 7) DIRE CHE SE NON CI VACCINIAMO TUTTI SI CREANO LE VARIANTI E' UNA SCIOCCHEZZA Supponiamo anche che perchè siamo… - Adnkronos : Primo ministro #Israele Bennett: 'Contro variante Delta vaccino Pfizer significativamente meno efficace'. - alessandra_ursi : RT @HojohClo: Proviamo così, magari è più chiaro. Io sono vaccinata Io entro in contatto con la variante Delta Io prendo il raffreddore Io… - 4everAnnina : Paolo Ruffini trovato morto in casa dai familiari -