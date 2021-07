Ufficiale | Cheddira al Bari

(Di domenica 18 luglio 2021) Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, ilha ufficializzato l’arrivo in biancorosso in prestito dal Parma dell’attaccante classe 1998 Walid. Di seguito il comunicato del club: “SSCcomunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Parma Calcio 1913 i diritti delle prestazioni sportive del calciatore italo-marocchino Walid(22.01.1998 Loreto). L’attaccante sarà a disposizione di mister Mignani sin dal ritrovo della truppa biancorossa nella sede del ritiro di Lodrone di Storo. Dopo aver militato giovanissimo nelle serie minori con le maglie di Loreto (69 ...

Advertising

DiMarzio : Cheddira ufficiale al #Bari - NewsTuttoC : UFFICIALE - Bari, c'è Cheddira dal Parma: prestito con diritto di riscatto - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: Cheddira ufficiale al #Bari - 30thBwoy1 : RT @DiMarzio: Cheddira ufficiale al #Bari - Salvucc20278465 : RT @DiMarzio: Cheddira ufficiale al #Bari -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Cheddira

BARI CALCIO

Sarà da vedere se l'arrivo diescluderà quello di Alessandro Rossi dalla Lazio. Per la ... In attacco èla cessione a titolo definitivo di Samuele Neglia alla Reggiana, uno dei pochi ...Cascone poi negò due rigori solari sue Caso, al quale annullò anche un rete per un ... Il quartodesignato per la gara, Mario Davide Arace, evoca altri brutti ricordi . E' alla sua ...Il Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Parma Calcio 1913 i diritti delle prestazioni sportive del calciatore italo-marocchino Walid Cheddira (22.01.1998 ...Colpo ufficiale di calciomercato del Bari, che ha annunciato l'arrivo dell'attaccante Walid Cheddira in prestito dal Parma ...