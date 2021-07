Ufficiale | Cheddira al Bari

(Di domenica 18 luglio 2021) Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, ilha ufficializzato l’arrivo in biancorosso in prestito dal Parma dell’attaccante classe 1998 Walid. Di seguito il comunicato del club: “SSCcomunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Parma Calcio 1913 i diritti delle prestazioni sportive del calciatore italo-marocchino Walid(22.01.1998 Loreto). L’attaccante sarà a disposizione di mister Mignani sin dal ritrovo della truppa biancorossa nella sede del ritiro di Lodrone di Storo. Dopo aver militato giovanissimo nelle serie minori con le maglie di Loreto (69 ...

Il club biancorosso, che ha già accolto l'ex Monza Andrea D'Errico, in serata ha annunciato un altro colpo in entrata ufficializzando l'ingaggio in prestito con diritto di riscatto di Walid...... 'SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Parma Calcio 1913 i diritti delle prestazioni sportive del calciatore italo - marocchino Walid(22.01.Walid Cheddira è un nuovo giocatore del Bari, a renderlo noto la società biancorossa con un post sui social. L’attaccante italo-marocchino arriva in prestito con diritto di riscatto dal Parma dopo l’u ...Nuovi arrivi in casa Bari. Nelle scorse ore I biancorossi hanno ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Walid Cheddira. Il calciatore italo-marocchino arriva dal Parma con la formula del prestito co ...