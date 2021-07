Torna il bel tempo e tornano i 30 gradi

Leggi su bergamonews

(Di domenica 18 luglio 2021) Non proprio da incorniciare questo fine settimana di metà luglio: Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo ci aggiorna su come si concluderà. ANALISI GENERALE L’anticiclone delle Azzorre si estende verso le regioni settentrionali italiane, con il vortice ciclonico che ha interessato la Lombardia fino a venerdì che si sposta verso il centro-sud del Paese. Assisteremo perciò a un deciso miglioramento del, con temperature in risalita estabile per gran parte della prossima settimana. Domenica 18 luglio 2021Previsto: al mattino generali condizioni di bel, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte ...