Storia breve della presunta 'Loggia Ungheria' nata per condizionare le nomine in magistratura (Di domenica 18 luglio 2021) AGI - L'iscrizione nel registro degli indagati per rivelazione di segreto d'ufficio dell'ex consigliere del Csm, Piercamillo Davigo, è l'ultimo sviluppo dell'inchiesta della Procura di Brescia sulla diffusione di alcuni verbali secretati, resi al pm di Milano Paolo Storari (anche lui indagato) dal plurindagato avvocato Piero Amara. I verbali riguardano la presunta esistenza della “Loggia Ungheria”, un'associazione segreta in grado di condizionare nomine in magistratura e in incarichi pubblici. I verbali, in formato Word e non firmati, con le controverse ... Leggi su agi (Di domenica 18 luglio 2021) AGI - L'iscrizione nel registro degli indagati per rivelazione di segreto d'ufficio dell'ex consigliere del Csm, Piercamillo Davigo, è l'ultimo sviluppo dell'inchiestaProcura di Brescia sulla diffusione di alcuni verbali secretati, resi al pm di Milano Paolo Storari (anche lui indagato) dal plurindagato avvocato Piero Amara. I verbali riguardano laesistenza”, un'associazione segreta in grado diine in incarichi pubblici. I verbali, in formato Word e non firmati, con le controverse ...

