Sabrina Ghio rivela sulla sua malattia: “Non è ancora finita” (Di domenica 18 luglio 2021) Sabrina Ghio, ex famosa tronista, del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, è purtroppo da qualche mese alle prese con un problema di salute piuttosto serio, che la giovane, sta combattendo con tanta grinta e determinazione. Sabrina GhioProprio qualche giorno fa, la Ghio, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, in cui ha raccontato ai suoi fan, tutti i dettagli della sua malattia, e di come la sta affrontando. L’ex tronista, ha raccontato: “Dopo aver scoperto di avere un processo tumorale in atto mi sono sottoposta a una ... Leggi su formatonews (Di domenica 18 luglio 2021), ex famosa tronista, del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, è purtroppo da qualche mese alle prese con un problema di salute piuttosto serio, che la giovane, sta combattendo con tanta grinta e determinazione.Proprio qualche giorno fa, la, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, in cui ha raccontato ai suoi fan, tutti i dettagli della sua, e di come la sta affrontando. L’ex tronista, ha raccontato: “Dopo aver scoperto di avere un processo tumorale in atto mi sono sottoposta a una ...

Advertising

zazoomblog : Sabrina Ghio sulla malattia: “non è finita arrivato l’esito che temevo” - #Sabrina #sulla #malattia: #finita - infoitcultura : Sabrina Ghio sulla sua malattia: “Non è ancora finita”, come sta l’ex tronista di Uomini e Donne - infoitcultura : Sabrina Ghio parla della malattia, di come l’ha scoperta e cosa la attende - infoitcultura : U&D, Sabrina Ghio sulla malattia: “Non è ancora finita”, il racconto choc - infoitcultura : Sabrina Ghio parla della malattia: 'Processo tumorale in atto'/ 'Non è ancora finita' -