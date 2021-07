Risparmiatori italiani a rischio: la Consob boccia questa piattaforma per investire in Bitcoin (Di domenica 18 luglio 2021) Mossa a sorpresa da parte della Consob, organo di controllo del mercato finanziario italiano, che ha di fatto “bocciato” Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo (Bitcoin e simili), e nel contempo, quello maggiormente preso di mira in questo periodo in cui vi è attenzione massima verso le monete virtuali, da parte di privati e istituzioni pubbliche. Consob boccia piattaforma di Bitcoin: tutti i dettagliBinance è stata accusata (non assolutamente condannata) di illeciti e riciclaggio, è finita sotto osservazione nel Regno Unito ed è stata anche citata in ... Leggi su computermagazine (Di domenica 18 luglio 2021) Mossa a sorpresa da parte della, organo di controllo del mercato finanziario italiano, che ha di fatto “to” Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo (e simili), e nel contempo, quello maggiormente preso di mira in questo periodo in cui vi è attenzione massima verso le monete virtuali, da parte di privati e istituzioni pubbliche.di: tutti i dettagliBinance è stata accusata (non assolutamente condannata) di illeciti e riciclaggio, è finita sotto osservazione nel Regno Unito ed è stata anche citata in ...

