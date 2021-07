Parma, Kurtic in prestito al Paok Salonicco (Di domenica 18 luglio 2021) Jasmin Kurtic pronto a lasciare Parma e l’Italia. Il club crociato ha annunciato, tramite una nota ufficiale, la cessione a titolo temporaneo del centrocampista al Paok Salonicco, squadra militante nella massima divisione del campionato greco, fino al 30 giugno 2023. Lo sloveno lascia i gialloblu dopo due stagioni, 57 presenze e 6 reti complessive. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Jasminpronto a lasciaree l’Italia. Il club crociato ha annunciato, tramite una nota ufficiale, la cessione a titolo temporaneo del centrocampista al, squadra militante nella massima divisione del campionato greco, fino al 30 giugno 2023. Lo sloveno lascia i gialloblu dopo due stagioni, 57 presenze e 6 reti complessive. SportFace.

