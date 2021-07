Pari Atalanta, Samp e Toro a valanga. Sei reti del Bologna (Di domenica 18 luglio 2021) Bologna - Bagnolese 6 - 1 — (mdv) Assente Andrea Poli - è sceso da Pinzolo a Bologna per trattare con l'Antalyaspor - , la fascia di capitano finisce sul braccio di Roberto Soriano. La prima ... Leggi su gazzetta (Di domenica 18 luglio 2021)- Bagnolese 6 - 1 — (mdv) Assente Andrea Poli - è sceso da Pinzolo aper trattare con l'Antalyaspor - , la fascia di capitano finisce sul braccio di Roberto Soriano. La prima ...

Advertising

infoitsport : Bologna, subito 6 gol: il primo è di Van Hooijdonk. Atalanta, solo un pari - webecodibergamo : Atalanta, pari per 1-1 nell’amichevole col Maccabi. Colley in gol - lordnitorinco : @NariceDe Immobile? Dopo l’anno scorso di cazzo e l’età che avanza non penso sia ancora così sicuro, o almeno non a… - x4ndrodoc : @ZZiliani inter e juve sono alla pari, invece le quote danno (incomprensibilmente) favorita la Juventus, va bene A… - MinoGiangrande : @ZZiliani la juve al pari dell'atalanta, poi inter e milan e napoli appaiate, poi dipende dal milan dal tequartista… -

Ultime Notizie dalla rete : Pari Atalanta Pari Atalanta, Samp e Toro a valanga. Sei reti del Bologna Atalanta - Maccabi Bnei Reina 1 - 1 ? (guidi) Finisce 1 - 1 l'amichevole a Zingonia tra l'Atalanta e il Maccabi Bnei Reina (Serie B israeliana). Al gol del vantaggio ospite con Amash al 29' del primo ...

Atalanta, pari per 1 - 1 nell'amichevole col Maccabi. Colley in gol Grazie a un gol nel finale di Colley (a 2' dal 90') con un tocco sotto dopo aver preso precedentemente un palo sottomisura al 7' della ripresa, l'Atalanta priva dei soliti 12 nazionali tranne il russo Miranchuk acciuffa in extremis l'1 - 1 nella seconda uscita stagionale a Zingonia contro gli israeliani del Maccabi Bnei Raina (serie B locale). ...

Pari Atalanta, Samp e Toro a valanga. Sei reti del Bologna La Gazzetta dello Sport Atalanta, pari per 1-1 nell’amichevole col Maccabi. Colley in gol Nella seconda amichevole della stagione, l’Atalanta pareggia per 1-1 con il Maccabi Bnei Reina (formazione israeliana) al Centro Bortolotti di Zingonia nel pomeriggio di domenica 18 luglio Nella secon ...

Gollini e Tomiyasu: il Tottenham si prende tutto Spurs in versione barbaro in vena di saccheggi in Italia: Tomiyasu dal Bologna e Gollini dall’Atalanta, che era interessata al giapponese. Ci sono forti avvisaglie che il Tottenham, oltre ad essersi g ...

- Maccabi Bnei Reina 1 - 1 ? (guidi) Finisce 1 - 1 l'amichevole a Zingonia tra l'e il Maccabi Bnei Reina (Serie B israeliana). Al gol del vantaggio ospite con Amash al 29' del primo ...Grazie a un gol nel finale di Colley (a 2' dal 90') con un tocco sotto dopo aver preso precedentemente un palo sottomisura al 7' della ripresa, l'priva dei soliti 12 nazionali tranne il russo Miranchuk acciuffa in extremis l'1 - 1 nella seconda uscita stagionale a Zingonia contro gli israeliani del Maccabi Bnei Raina (serie B locale). ...Nella seconda amichevole della stagione, l’Atalanta pareggia per 1-1 con il Maccabi Bnei Reina (formazione israeliana) al Centro Bortolotti di Zingonia nel pomeriggio di domenica 18 luglio Nella secon ...Spurs in versione barbaro in vena di saccheggi in Italia: Tomiyasu dal Bologna e Gollini dall’Atalanta, che era interessata al giapponese. Ci sono forti avvisaglie che il Tottenham, oltre ad essersi g ...