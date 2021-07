Pandemia e cambiamento climatico. Due emergenze (forse collegate) (Di domenica 18 luglio 2021) Esiste una correlazione tra Pandemia da Covid-19 e cambiamento climatico? Apparentemente no. Il virus dovrebbe indebolirsi con le alte temperature e, a differenza di quanto avviene nei mesi invernali quando la gente sta maggiormente in ambienti chiusi (circostanza questa che favorisce i contagi), d’estate le persone tendono a stare di più all’aperto o in locali costantemente arieggiati ed essere quindi meno esposte all’aggressione virale. Uno studio del Massachussets Institute of Technology dimostra che un clima mite dovrebbe inibire la vitalità del virus, ma la diffusione dei casi nell’emisfero meridionale dimostra che questo agente ... Leggi su formiche (Di domenica 18 luglio 2021) Esiste una correlazione trada Covid-19 e? Apparentemente no. Il virus dovrebbe indebolirsi con le alte temperature e, a differenza di quanto avviene nei mesi invernali quando la gente sta maggiormente in ambienti chiusi (circostanza questa che favorisce i contagi), d’estate le persone tendono a stare di più all’aperto o in locali costantemente arieggiati ed essere quindi meno esposte all’aggressione virale. Uno studio del Massachussets Institute of Technology dimostra che un clima mite dovrebbe inibire la vitalità del virus, ma la diffusione dei casi nell’emisfero meridionale dimostra che questo agente ...

