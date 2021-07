Nubifragio a Palermo, in strada arrivano i sub per salvare le persone bloccate – Il video (Di domenica 18 luglio 2021) Il maltempo ha messo in ginocchio il capoluogo siciliano e parte della provincia: un centinaio sono gli interventi svolti finora dai vigili del fuoco a causa del violento Nubifragio che si è abbattuto in nottata. Sono stati registrati allagamenti diffusi e, in alcune occasioni, sono dovuti intervenire i sommozzatori per soccorrere gli automobilisti che erano rimasti intrappolati in strade e sottopassi. Le zone più colpite sono quelle di viale Regione Siciliana, piazza Indipendenza davanti al palazzo della Regione, via Imera, via Re Ruggero e via Messine Marine davanti all’ospedale Buccheri La Ferla. La Protezione civile aveva diramato un’allerta arancione su tutta la ... Leggi su open.online (Di domenica 18 luglio 2021) Il maltempo ha messo in ginocchio il capoluogo siciliano e parte della provincia: un centinaio sono gli interventi svolti finora dai vigili del fuoco a causa del violentoche si è abbattuto in nottata. Sono stati registrati allagamenti diffusi e, in alcune occasioni, sono dovuti intervenire i sommozzatori per soccorrere gli automobilisti che erano rimasti intrappolati in strade e sottopassi. Le zone più colpite sono quelle di viale Regione Siciliana, piazza Indipendenza davanti al palazzo della Regione, via Imera, via Re Ruggero e via Messine Marine davanti all’ospedale Buccheri La Ferla. La Protezione civile aveva diramato un’allerta arancione su tutta la ...

