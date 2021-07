Morto disegnatore vignetta su Maometto che scatenò proteste

(Di domenica 18 luglio 2021) L'artista danese Kurt Westergaard, famoso per aver disegnato una caricatura del profetache ha scatenato violente rivolte in alcuni Paesi musulmani, èall'età di 86 anni, secondo quanto ...

Agenzia ANSA

