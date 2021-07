Le torte in faccia tra Salvini e Meloni sono colpa del Rosatellum (Di domenica 18 luglio 2021) Le torte in faccia tra Salvini e Meloni sono un vero godimento per gli avversari. Ogni volta che se le tirano parte una “ola”, perché certe cose un tempo accadevano soprattutto a sinistra; D’Alema, Bertinotti, Prodi ci avevano portato a credere che farsi male da soli fosse prerogativa tipica del mondo progressista, l’autolesionismo quasi un segno di appartenenza, mentre sul fronte opposto non ne sarebbero mai stati in grado. Invece eccoli là, Giorgia e Matteo, dare allegro spettacolo: sui servizi segreti, sui candidati sindaci, adesso pure sulle poltrone Rai. La loro faida potrebbe alimentare una stupenda ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 luglio 2021) Leintraun vero godimento per gli avversari. Ogni volta che se le tirano parte una “ola”, perché certe cose un tempo accadevano soprattutto a sinistra; D’Alema, Bertinotti, Prodi ci avevano portato a credere che farsi male da soli fosse prerogativa tipica del mondo progressista, l’autolesionismo quasi un segno di appartenenza, mentre sul fronte opposto non ne sarebbero mai stati in grado. Invece eccoli là, Giorgia e Matteo, dare allegro spettacolo: sui servizi segreti, sui candidati sindaci, adesso pure sulle poltrone Rai. La loro faida potrebbe alimentare una stupenda ...

