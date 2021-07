“Insigne come Messi”: De Laurentiis ha trovato una soluzione per il rinnovo (Di domenica 18 luglio 2021) Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, Insigne e il Napoli potrebbero emulare Messi e il Barcellona. Il Napoli di Spalletti è in ritiro a Dimaro per preparare la nuova stagione. In giornata, ore 17.30, gli azzurri disputeranno la prima amichevole stagionale contro la Bassa Anaunia. Attorno alla squadra partenopea c’è poco entusiasmo: per i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 18 luglio 2021) Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport,e il Napoli potrebbero emularee il Barcellona. Il Napoli di Spalletti è in ritiro a Dimaro per preparare la nuova stagione. In giornata, ore 17.30, gli azzurri disputeranno la prima amichevole stagionale contro la Bassa Anaunia. Attorno alla squadra partenopea c’è poco entusiasmo: per i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

palamini_grazia : RT @intuslegens: Se domani a Bonucci o a Insigne venisse dato un pallone sgonfio, e loro lo rifiutassero, li definireste 'no-palla'? Allora… - Florian98168458 : RT @intuslegens: Se domani a Bonucci o a Insigne venisse dato un pallone sgonfio, e loro lo rifiutassero, li definireste 'no-palla'? Allora… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, ipotesi rinnovo di Insigne come quello di Messi al Barcellona, i dettagli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, ipotesi rinnovo di Insigne come quello di Messi al Barcellona, i dettagli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, ipotesi rinnovo di Insigne come quello di Messi al Barcellona, i dettagli -