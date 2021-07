Hamilton vince a Silverstone, Leclerc secondo (Di domenica 18 luglio 2021) Silverstone (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince il GP di Gran Bretagna e, approfittando dell’uscita di Max Verstappen proprio in seguito a un contatto tra la Mercedes dell’inglese e la Red Bull dell’olandese, riapre il Mondiale di Formula 1. Il britannico, penalizzato di 10 secondi per l’incidente con Verstappen (accertamenti in ospedale per lui), chiude in testa la gara di casa precedendo alla bandiera a scacchi la Ferrari di Charles Leclerc (negli ultimi due giri il sorpasso) e l’altra Mercedes guidata da Valtteri Bottas. Ai piedi del podio le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo mentre l’altra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 luglio 2021)(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lewisil GP di Gran Bretagna e, approfittando dell’uscita di Max Verstappen proprio in seguito a un contatto tra la Mercedes dell’inglese e la Red Bull dell’olandese, riapre il Mondiale di Formula 1. Il britannico, penalizzato di 10 secondi per l’incidente con Verstappen (accertamenti in ospedale per lui), chiude in testa la gara di casa precedendo alla bandiera a scacchi la Ferrari di Charles(negli ultimi due giri il sorpasso) e l’altra Mercedes guidata da Valtteri Bottas. Ai piedi del podio le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo mentre l’altra ...

Advertising

SkySportF1 : ?? LEWIS HAMILTON VINCE A SILVERSTONE! ? Beffato Leclerc a due giri dalla fine I RISULTATI ? - VAVEL_Italia : @F1, Hamilton resta il re di #Silvestone, ma che gara per Leclerc: il pilota della @ScuderiaFerrari chiude secondo.… - MichaelDones91 : RT @corradone91: 10', potendo scontarli ai box, sono nulla per un contatto di quel tipo. A maggior ragione quando #Verstappen è in ospedale… - monica_vecchi : RT @SkySportF1: ?? LEWIS HAMILTON VINCE A SILVERSTONE! ? Beffato Leclerc a due giri dalla fine I RISULTATI ? - giuaddo99 : L'ennesimo favore ad #Hamilton che da essere squalificato vince! #Formula1 #GPSilverstone -