G8 di Genova | ecco la programmazione speciale di Sky

Leggi su movieplayer

(Di domenica 18 luglio 2021) Per il ventennale degli sconvolgenti fatti del G8 di, Sky presenta la suadel giorno, tra documentari e approfondimenti. Per il ventennale degli sconvolgenti fatti del G8 di, Sky presenta la suadel giorno, tra documentari e approfondimenti.si sveglia preparandosi ad accogliere per tre giorni il G8, un vertice internazionale in cui, in quegli anni, i leader di otto dei più importanti Paesi del pianeta si riuniscono per parlare di economia. Ma quello del 2001 è un vertice diverso: nel mondo si è diffuso il ...