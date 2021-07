Fiumicino, il vaccino Johnson&Johnson si fa in spiaggia: il camper sul lungomare per tutti (Di domenica 18 luglio 2021) Sono stati già 40 i vaccini monodose inoculati ieri dal personale sanitario nel container dei volontari 'Misericordia' nel primo giorno operativo presso piazzale Molinari a Fiumicino , dinanzi alla ... Leggi su leggo (Di domenica 18 luglio 2021) Sono stati già 40 i vaccini monodose inoculati ieri dal personale sanitario nel container dei volontari 'Misericordia' nel primo giorno operativo presso piazzale Molinari a, dinanzi alla ...

