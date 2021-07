F1, Ross Brawn promuove la Sprint Race: “E’ stata una giornata fantastica, l’idea è ottima” (Di domenica 18 luglio 2021) Promossa o bocciata? Se ne parla e si discute sulla novità del weekend del Mondiale 2021 di F1 a Silverstone (Gran Bretagna). Sul mitico circuito britannico, la FIA ha introdotto il nuovo format della Sprint Race, corsa di 100 km (17 giri sulla pista britannica), che ha definito con il risultato finale la griglia di partenza del GP domenicale e nello stesso tempo ha attribuito ai primi tre classificati dei punti mondiali: 3 al vincitore, 2 al secondo classificato e 1 al terzo. Secondo Ross Brawn, figura di spicco dell’organizzazione del Circus, l’introduzione è da promuovere senza se e senza ma: “C’è ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Promossa o bocciata? Se ne parla e si discute sulla novità del weekend del Mondiale 2021 di F1 a Silverstone (Gran Bretagna). Sul mitico circuito britannico, la FIA ha introdotto il nuovo format della, corsa di 100 km (17 giri sulla pista britannica), che ha definito con il risultato finale la griglia di partenza del GP domenicale e nello stesso tempo ha attribuito ai primi tre classificati dei punti mondiali: 3 al vincitore, 2 al secondo classificato e 1 al terzo. Secondo, figura di spicco dell’organizzazione del Circus, l’introduzione è dare senza se e senza ma: “C’è ...

Advertising

OA_Sport : #F1 Ross Brawn promuove la Sprint Race a #Silverstone, ma i dubbi non mancano... - PieroLadisa : Ho adorato Ross Brawn, il 'Maradona' degli strateghi, il cui nome resterà indelebile nella storia della Ferrari e d… - Roberta07love : Ross Brawn sulla #SprintQualifying “Stiamo già ricevendo ENORMI feedback positivi dai fan. Parleremo con la FIA e i… - Curci_Andrea : @Mauro_Serafin Questa invece per descrivere la Sprint Race e, in parte, Ross Brawn. - PieroLadisa : 'Stiamo ricevendo enormi feedback positivi dai nostri fan, lo adorano'. Queste le parole di Ross Brawn sui giudizi… -